GAÜ, Türkiye 7.si

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Türkiye Masa Tenisi Süper Liginde mücadelen eden Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Masatenisi Takımı son üç maçını kazanarak, Süper Ligi yedinci olarak tamamladı.

Maç sonuçları şöyledir:

GAÜ-Antalya:4-1

GAÜ-Çorum:4-1

GAÜ-Yalova:4-1

DOĞGÜN: BAŞARILI OLDUK

GAÜ Spor Koordinatörü Yard.Doç.Dr.Muzaffer Doğgün dün yayınladığı basın bildirisinde Türkiye Süper Liginde 7.olarak Play-off maçlarına ve Avrupa Liglerine katılma hakkı ettiklerini belirtti.Doğgün açıklamasına şöyle devam etti: “Play-off maçlarında daha güçlü takım ve sporcularla mücadele edecek olan takımımızın tecrübesi ve tekniği daha da gelişecek.Ayrıca Avrupa Liglerinde oynama hakkını kazanması,sporcularımızın başarısıdır.