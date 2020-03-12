GAÜ masa tenisçileri Türkiye’de kürsüde

Antalya’da 7 - 13 Mart tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Masa Tenisi Şampiyonası’nda Girne Amerikan Üniversitesini (GAÜ) temsilen erkekler kategorisinde Zihni Batuhan Şahin ve kadınlar kategorisinde Fatma Aykutlu Türkiye 3.’sü oldular.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan GAÜ Spor Koordinatörü Doç. Dr. Muzaffer Doğgün; “Takım müsabakalarında 80 üniversite arasında erkek takımımız Türkiye 4., kadınlar takımımız ise Türkiye 6.’sı olarak büyük başarı elde ederken önümüzdeki yıl için de gruplarda ki yerlerini en iyi dereceye yükseltmişlerdir.” dedi.



