GAÜ liderliğini sürdürdü

NicosiaMotors Tenis Ligi mücadele sürerken, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 3. haftayı averaj ile lider olarak kapattı

KKTF 2019-2020 NicosiaMotors Tenis Liginde heyecanhafta sonu oynanan 2.hafta erteleme maçları ve 3. Hafta karşılaşmaları ile sürdü.

Çekişmeli ve heyecanlı geçen maçlar sonunda ayni puana sahip iki takım Girne Amerikan Üniversitesi ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, zirvede yer aldılar. 3. haftayı averaj ile Girne Amerikan Üniversitesi lider olarak kapattı. NicosiaMotors Tenis Ligi’nde 2. Hafta erteleme maç sonuçları ve 3. Hafta sonuçları şu şekilde;

2.Hafta Erteleme Maç Sonuçları:

Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) – Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) 3-6

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) – Pakan Spor Kulübü Derneği (PSKD) 9-0

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) – Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) 2.hafta karşılaşması 11 Ocak 2020 Cumartesi günü DAÜ kortlarında oynanacak.

3.Hafta Maç Sonuçları:

Gönyeli Tenis Kulübü (GTK): 3 – Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ): 3-6

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) – Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK): 6-3

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) – PAKAN Spor Kulübü Derneği (PSKD)8-1