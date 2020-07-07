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GAÜ, Lefkoşa’yı devirdi

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GAÜ, Lefkoşa’yı devirdi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) 2019-2020 NicosiaMotors Tenis Ligi'nin 2. devresinde kötü hava şartları nedeni ile ertelenen 6. hafta maçında Girne Amerikan Üniversitesi ile Lefkoşa Şehir Kulübü, Girne Amerikan Üniversitesi kortlarında karşılaştı.

Ev sahibi Girne Amerikan Üniversitesi 6-3'lük galibiyetiyle sonuçlanan maç ile birlikte yeniden liderliğe yükseldi. Ligin 8. hafta sonunda puan durumu şu şekilde oluştu; 

TAKIMLAR                    O       P

1- GAÜ                          8       16

2- GMB Tenis Kulübü    8       14

3- LŞK                           8       12

4- DAÜ                          8        11

5- Gönyeli TK                8        10

6- Pakan SKD               8         8

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