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GAÜ Kadınları, Süper Ligde

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GAÜ Kadınları, Süper Ligde

Antalya’da düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Tenis Liginde temsilcimiz Girne Amerikan Üniversitesi Kadınlar Birinci Liginde mücadele etti.

29 Şubat – 4 Mart tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tenis Kadın Takımı 1. Ligde şampiyon olarak Süper Lige yükseldi. Girne Amerikan Üniversitesi erkeklerde ise Süper Ligde devamlılığını sürdürmeyi başardı.

Bu arada DAÜ Kadın Takımı da yine 1.Ligde önce gruplarda ardından çıkıp ardından Hacettepe Üniversitesini yenerek Süper Lige yükselme başarısı elde etti.

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