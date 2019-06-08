Fransa Açık'ta Nadal-Thiem finali

Dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i mağlup eden 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'nın finalinde Rafael Nadal'ın rakibi oldu

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Fransa Açık tek erkeklerde yarı finalinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile geçen yılın finalisti 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem arasındaki dün oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Setleri 1-1 eşitlikle yarıda kalan mücadelenin üçüncü setini 7-5 kazanan Thiem, setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü sette daha iyi performans gösteren Djokovic, seti 7-5 alarak maçı final setine taşıdı.

Final setinde rakibinin servisini kıran Thiem, skoru 4-1'e getirdiğinde yağış nedeniyle maça ara verildi. Yaklaşık 1 saatlik aradan sonra tekrar başlayan oyunda Avusturyalı tenisçi, seti 7-5 kazandı ve 4 saat 13 dakika sonunda sahadan 3-2 galip ayrılarak finale kaldı.

Fransa Açık'ta üst üste ikinci kez finale kalan Thiem, grand slam turnuvalarında bunu başaran ilk Avusturyalı tenisçi oldu.

Son 3 grand slam turnuvasının şampiyonu Djokovic ise 2015 Wimbledon, 2015 ABD Açık, 2016 Avustralya Açık, 2016 Fransa Açık'ta yakaladığı seriyi tekrarlayamadı.

İspanyol Rafael Nadal ile Thiem arasındaki final maçı, 9 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.