Fransa Açık'ta Nadal-Thiem finali

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Fransa Açık tek erkeklerde yarı finalinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile geçen yılın finalisti 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem arasındaki dün oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenmişti.
Setleri 1-1 eşitlikle yarıda kalan mücadelenin üçüncü setini 7-5 kazanan Thiem, setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü sette daha iyi performans gösteren Djokovic, seti 7-5 alarak maçı final setine taşıdı.
Final setinde rakibinin servisini kıran Thiem, skoru 4-1'e getirdiğinde yağış nedeniyle maça ara verildi. Yaklaşık 1 saatlik aradan sonra tekrar başlayan oyunda Avusturyalı tenisçi, seti 7-5 kazandı ve 4 saat 13 dakika sonunda sahadan 3-2 galip ayrılarak finale kaldı.
Fransa Açık'ta üst üste ikinci kez finale kalan Thiem, grand slam turnuvalarında bunu başaran ilk Avusturyalı tenisçi oldu.
Son 3 grand slam turnuvasının şampiyonu Djokovic ise 2015 Wimbledon, 2015 ABD Açık, 2016 Avustralya Açık, 2016 Fransa Açık'ta yakaladığı seriyi tekrarlayamadı.
İspanyol Rafael Nadal ile Thiem arasındaki final maçı, 9 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.