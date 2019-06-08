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Fransa Açık'ta Nadal-Thiem finali

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Dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i mağlup eden 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'nın finalinde Rafael Nadal'ın rakibi oldu

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Fransa Açık'ta Nadal-Thiem finali
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Fransa Açık tek erkeklerde yarı finalinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile geçen yılın finalisti 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem arasındaki dün oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Setleri 1-1 eşitlikle yarıda kalan mücadelenin üçüncü setini 7-5 kazanan Thiem, setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü sette daha iyi performans gösteren Djokovic, seti 7-5 alarak maçı final setine taşıdı.

Final setinde rakibinin servisini kıran Thiem, skoru 4-1'e getirdiğinde yağış nedeniyle maça ara verildi. Yaklaşık 1 saatlik aradan sonra tekrar başlayan oyunda Avusturyalı tenisçi, seti 7-5 kazandı ve 4 saat 13 dakika sonunda sahadan 3-2 galip ayrılarak finale kaldı.

Fransa Açık'ta üst üste ikinci kez finale kalan Thiem, grand slam turnuvalarında bunu başaran ilk Avusturyalı tenisçi oldu.

Son 3 grand slam turnuvasının şampiyonu Djokovic ise 2015 Wimbledon, 2015 ABD Açık, 2016 Avustralya Açık, 2016 Fransa Açık'ta yakaladığı seriyi tekrarlayamadı.

İspanyol Rafael Nadal ile Thiem arasındaki final maçı, 9 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

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