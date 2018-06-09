banner107
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
67 0
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
65 0
“Medya, şiddet haberlerinde yeni bir dil kullanmalı”
“Medya, şiddet haberlerinde yeni bir dil kullanmalı”
41 0
Yas tutmanın en acı verici geleneği
Yas tutmanın en acı verici geleneği
109 0
Nissan LEAF üstünü açtı
Nissan LEAF üstünü açtı
24 0
Dünyanın en en tehlikeli yanardağları
Dünyanın en en tehlikeli yanardağları
20 0
Millilerimiz adını finale yazdırdı
Millilerimiz adını finale yazdırdı
525 0
160 0
banner82
banner147

Fransa Açık'ın kraliçesi Simona Halep

banner27

Roland Garros Fransa Açık Tenis Turnuvası Kadınlar tekli finalinde Simona Halep, Sloane Stephens 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı

Fransa Açık'ın kraliçesi Simona Halep
banner137

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlar finalinde Sloane Stephens'ı 2-1 mağlup eden Simona Halep şampiyon oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının on dördüncü gününde, dünya 1 numarası Rumen Halep ile 10 numaralı seribaşı ABD'li Stephens karşı karşıya  geldi.

Oyunun başında sert servisleriyle rakibi üzerinde üstünlük kuran Stephens, file önünde elde ettiği puanların yardımıyla ilk seti 6-3 aldı. 

İkinci sette etkili "forehand"leriyle rakibinin servisini iki kez kıran Halep, 4-2 öne geçti. Uzun rallilerden galip ayrılarak oyunda dengeyi kuran Stephens, seti 4-4'e getirdi. Çabuk toparlanan 26 yaşındaki Halep, kortun köşesine giden sert vuruşlarıyla rakibini basit hataya zorladı ve ikinci seti 6-4 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

Final setinde kontrolü tamamen ele alan Halep, yorgunluk belirtileri gösteren Stephens karşısında oyunu domine etti.  ABD'li rakibine fazla puan şansı tanımayan Rumen tenisçi, seti 6-1alarak maçı 2-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Bu başarısıyla Halep, kariyerinin dördüncü grand slam finalinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Rumen sporcu, 2014 ve 2017 yıllarında Fransa Açık'ta, bu yıl da Avustralya Açık'ta finale çıkmasına rağmen kupaya uzanamamıştı. 

Halep, maçın ardından tribünlere çıkarak kupa sevincini ailesi ve antrenörüyle paylaştı.

25 yaşındaki Stephens ise kariyerindeki ikinci grand slam finalinde ilk kez kaybetti. ABD'li sporcu, geçen yıl ABD Açık'tan zaferle ayrılmıştı. 

Simona Halep'i şampiyonluğa götüren yol:

10-Sloane Stephens (ABD) 3-6 6-4 6-1
3-Garbine Muguruza (İSP) 6-1 6-4
12-Angelique Kerber (ALM) 6-7(2) 6-3 6-2
16-Elise Mertens (BEL) 6-2 6-1
Andrea Petkovic (ALM) 7-5 6-0
Taylor Townsend (ABD) 6-3 6-1
Alison Riske (ABD) 2-6 6-1 6-1

Etiketler; #Fransa Açık #Simona Halep
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.