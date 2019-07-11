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Finalin adı Williams-Halep

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde ABD'li Serena Williams ile Rumen Simona Halep karşılaşacak

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Finalin adı Williams-Halep
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında, tek kadınlar yarı final mücadelesinde 11 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ile dünya sıralamasında 54. basamakta yer alan Çek Barbora Strycova karşı karşıya geldi.

Merkez kortta oynanan ve 59 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-2'lik setlerle zorlanmadan 2-0 kazanan 37 yaşındaki Williams, adını tek kadınlar finaline yazdırdı.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, bu turnuvada ilk kez finale kalan Rumen tenisçi unvanını elde eden 7 numaralı seribaşı Simona Halep ile 13 Temmuz Cumartesi günü karşılaşacak.

Finali kazanması halinde Wimbledon'daki 8. şampiyonluğuna ulaşacak Williams, en çok grand slam kazanan tenisçi konumundaki Avustralyalı Margaret Court'ın rekoruna da ortak olacak.

SİMONA HALEP İLKİ BAŞARDI

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Rumen sporcu Simona Halep, tek kadınlarda finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında, tek kadınlar yarı final mücadelesinde 7 numaralı seribaşı Simona Halep ile 8 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina karşı karşıya geldi.

Merkez kortta oynanan ve 72 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan Halep, kariyerinin ilk Wimbledon finaline yükseldi.

Halep ayrıca bu turnuvada finale adını yazdıran ilk Rumen kadın tenisçi olarak tarihe geçti.

Rumen sporcu,geçen yıl Fransa Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

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