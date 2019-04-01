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Federer yeni bir rekora koşuyor

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37 yaşındaki Roger Federer, sporun en zorlu dallarından teniste başarılarına bir yenisini daha ekledi

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Federer yeni bir rekora koşuyor
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8 yaşında tenisle tanıştı, profesyonel olduğunda 17 yaşındaydı.

2001 yılında ilk ATP zaferine ulaşan İsviçreli raket, Wimbledon'da Pete Sampras'ı yenerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

18 yılda 20 Grand Slam turnuvası kazandı ve tenis tarihinin en önemli ismi oldu.

37 yaşındaki Federer, yeni bir rekora doğru yürüyor.

İsviçreli raket, Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'nı, 7 numaralı seribaşı John Isner'ı 2-0 yenerek yeni başarıya imza attı.

Miami Açık’ta 4'ncü kez mutlu sona ulaşan Federer, "Burada ilk maçıma 1999 yılında çıkmıştım. 20 yıl sonra yine buradayım. Bu kupa benim için çok büyük anlam taşıyor" diye konuştu.

Federer, bu sonuçla ATP turnuvalarında kariyerindeki 101'inci tekler şampiyonluğuna ulaştı.

Tecrübeli raket, 109 şampiyonlukla liderliği elinde bulunduran Jimmy Connors'a bir adım daha yaklaştı, 100 barajını aşan ikinci isim oldu.

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