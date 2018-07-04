Federer, Wimbeldon'da 3. turda

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve sezonun üçüncü Grand Slam Turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 3'üncü gününde, tek erkeklerde İsviçreli tenisçi Roger Federer, Slovak Lukas Lacko'yu 6-4, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Slovak rakibi önünde oldukça rahat bir oyun ortaya koyan Federer, 16 ace vuruşu yaptığı karşılaşmayı 1 saat 30 dakikada tamamlayarak adını üçüncü tura yazdırdı.
Geçen yılın şampiyonu İsviçreli tenisçi, bir sonraki turda Ivo Karlovic - Jan Lennard Struff maçının galibiyle karşılaşacak.