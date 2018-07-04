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Federer, Wimbeldon'da 3. turda

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İsviçreli tenisçi Roger Federer, Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ikinci turunda Lukas Lacko'yu set vermeden yenerek bir üst tura çıktı

Federer, Wimbeldon'da 3. turda
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve sezonun üçüncü Grand Slam Turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 3'üncü gününde, tek erkeklerde İsviçreli tenisçi Roger Federer, Slovak Lukas Lacko'yu 6-4, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Slovak rakibi önünde oldukça rahat bir oyun ortaya koyan Federer, 16 ace vuruşu yaptığı karşılaşmayı 1 saat 30 dakikada tamamlayarak adını üçüncü tura yazdırdı.

Geçen yılın şampiyonu İsviçreli tenisçi, bir sonraki turda Ivo Karlovic - Jan Lennard Struff maçının galibiyle karşılaşacak.

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