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Federer Miami Açık'ta finale kaldı

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Miami Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler yarı finalinde Kanadalı Denis Shapovalov'u 2-0 mağlup eden İsviçreli Federer, finale yükseldi

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Federer Miami Açık'ta finale kaldı
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Miami Açık Tenis Turnuvası'nda 4 numaralı seribaşı Roger Federer, tek erkekler yarı finalinde Denis Shapovalov'u 2-0 yenerek finalde ABD'li John Isner'in rakibi oldu.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasına, tek erkekler yarı final maçlarıyla devam edildi.

İsviçreli 37 yaşındaki tenisçi Federer, 1 saat 12 dakika süren mücadelenin ardından 19 yaşındaki Kanadalı Shapovalov'u 6-2 ve 6-4'lük setler 2-0 mağlup etti.

Diğer yarı final mücadelesinde ABD'li 7 numaralı seribaşı John Isner, Kanadalı Felix Auger-Aliassime'i 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek finalde Federer ile eşleşti.

Tek erkekler finali bugün oynanacak.

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