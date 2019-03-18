Eser’den çifte şampiyonluk

Eser Erenler Adana’da ferdilerde ve çiftlerde şampiyon, Fadıl Olguner ferdilerde ikinci,çiftlerde üçüncü oldu

Adana’da 16-17 Mart tarihlerinde İkinci Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvasına katılan Milli veteran masa tenisçilerimiz başarılı oldular.

Eser Erenler ferdilerde 30-39 yaş grubunda finale yükselerek finalde İranlı sporcuyu 3-2 yenerek şampiyon oldu. Diğer milli sporcumuz Fadıl Olguner ise ferdilerde 65-69 yaş grubunda finalde karşılaştığı Manisa bölgesinden Faruk Pınar’a yenilerek ikinci oldu.

Eser Erenler çift maçlarında Reza Gafarpour ile birlikte yine şampiyon oldu. Fadıl Olguner ise çift maçlarına İstanbul’dan Sabri İskit’le katılırken, büyük mücadele sonunda üçüncü oldu.