Eser, Bulgaristan’da kürsüde

Bulgaristan’ın Albena kentindeki Uluslararası Masa Tenisi Veteran Turnuvası’nda, Eser Erenler üçüncü olurken, Fadıl Olguner, 5.’lik – 6.cılık maçı oynayacak

Bulgaristan’ın Albena kentinde devam eden Uluslararası Masa Tenisi Veteran Turnuvası’nda KKTC’den Fadıl Olguner ve Eser Erenler kendi yaş gruplarında ilk 8 içinde yer aldılar.

Fadıl Olguner 60-69 ve Eser Erenler ise 30-39 ferdi erkek yaş grubunda üç gün önce yaptıkları beşer maçı kazanarak ilk 16 içinde yer aldılar. Olguner evvelki gün oynadığı maçta Litvanyalı rakibini 3-1 yenerek,ilk 8 içine girdi. Olguner dünkü maçta Romen rakibine 3-2 yenilirken, bugün 5-6’lık maçına çıkacak.

Eser üçüncü

Eser Erenler ise evvelki gün yaptığı maçta rakibini yenerek ilk sekize kaldı. Dün ise 30-39 yas grubunda yarı finalde güçlü Romen rakibine 3-2 yenilen Eser, Bulgaristan International Turnuvası’nda üçüncü oldu.