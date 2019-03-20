Eliz şanssızlığına yenildi

İngiltere’nin Bolton şehrinde düzenlenen Edgbaston Turnuvası’nda set vermeden finale yükselen başarılı tenisçimiz Eliz Maloney Yorgancı, final maçında geçirdiği şanssız sakatlıktan dolayı maçı yarıda bıraktı

Tenis yaşamını İngiltere’de sürdüren Kıbrıslı Türk sporcu Eliz Maloney Yorgancı, Edgbaston Turnuvası’nda final oynadı. Bolton'daki prestijli turnuvaya hazırlık amacıyla katılan Yorgancı, finale kadar rakiplerine set vermedi.

Nisan ayında gerçekleşecek olan İngiltere Tenis Federasyonu’nun organize ettiği “Premier British Tour Bolton Tournament” için hazırlık olarak katıldığı Loughborough ve Edgbaston turnuvalarında Eliz iki kez final oynama başarısını gösterdi.

İlk olarak Loughborough turnuvasına katılan Eliz orada elde ettiği başarıyı Edgbaston Turnuvası’nda tekrarladı. İngiltere Tenis Federasyonu’nun Birmingham şehrinde düzenlediği “Edgbaston British Tour” tenis turnuvasında oyun ve set vermeden finale yükselen başarılı tenisçimiz Eliz Maloney Yorgancı final maçında geçirdiği şanssız sakatlıktan dolayı maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Turnuva boyunca çok güzel oyunlar çıkaran Eliz, izleyenlerin beğenisini kazandı. İlk maçını Allessandra Ruggieri’ye karşı 6-1 ve 6-1, ikinci maçını Tiana Fox’a karşı hiç zorlanmadan 6-0 ve 6-0 alarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Lillian Mould’u 6-3, 7-5 ve yarı finalde Michelle Dzjachangirova’yı yine hiç oyun ve set vermeden 6-2 ve 6- 2 yenerek finale yükseldi. Final maçında Andre Lukosiute ile oynayan yıldız raketimiz ilk sette 5-2 öne geçti. Ancak ağrıları yüzünden zorlanan Eliz, tie-break’de ilk seti 6-7 kaybettikten sonra maçı bırakmak zorunda kaldı.

Yaptığı açıklamada maçı tamamlayamadığı için üzgün olduğunu söyleyen Eliz turnuvada oynadığı iyi oyunun kendisini mutlu ettiğini ve biraz dinlendikten sonra Bolton’daki elit oyuncuların katılacağı turnuvada boy göstermek için sabırsızlandığını aktardı.