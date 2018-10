Eliz Maloney şampiyonluklara başladı

Uzun bir aradan sonra, oynadığı ilk turnuvada yarı final oynayarak kortlara geri dönen Eliz Maloney, ikinci turnuvasında şampiyonluğa ulaştı

Geçtiğimiz hafta, uzun bir aradan sonra, oynadığı ilk turnuvada yarı final oynayarak kortlara geri dönen Eliz, ikinci turnuvasında şampiyonluğa imza attı.

Ülkemizin yıldız tenisçisi Eliz Maloney Yorgancı, geçtiğimiz hafta sonu, İngiltere’nin Loughborough kentinde, İngiltere Tenis Federasyonu'nun organize ettiği, “British Tour” Turnuvası'nda şampiyon oldu. Beş günde, toplam yedi maç yapan Eliz, hiç set ve oyun vermeden, güzel maçlar çıkararak şampiyon olurken, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Eliz, maç sonrası, “Bu iki turnuvaya katıldığımda maç eksiklerim olduğunu biliyordum. Sınavlarım süresince hiç antrenmanlarıma ara vermesem de, maç yapmak farklı bir olay. Şampiyon olmak güzel bir duygu ama şampiyonluktan çok beni mutlu eden maçta çalıştığımız oyun tarzını uygulamaya koyabilmekti. Eksiklerim var biliyorum, ileriye gitmek için ne yaptım değil, daha neler yapabilirim diye düşünmek ve çok çalışmak gerekiyor” diyerek geleceğe dair fikirlerini beyan etti.

Eliz, sözlerinin sonunda kendisine destek veren ve her zaman yanında olan, KKTC’nin değerli iş adamları Arden Gıda Ltd, Atakom Ticaret Ltd, Metgin Limited ve Oero Trading Ltd direktörlerine teşekkür etti. Eliz ayni zamanda kendisine destek veren ve bu uzun yolculukta yanında olup elinden tutmaya söz veren Başbakan Tufan Erhürman ve Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nada saygılarını göndererek teşekkür etti. Eliz’in önümüzdeki ay Mısır’da arka arkaya üç turnuvaya katılarak profesyoneliğe ilk adımını atması bekleniyor.