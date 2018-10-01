banner107
Dumlupınar kayıpsız gidiyor
Dumlupınar kayıpsız gidiyor
137 0
Yağmur, Lefkoşa’yı felç etti
Yağmur, Lefkoşa’yı felç etti
101 0
Kartal yüksek irtifada
Kartal yüksek irtifada
124 0
4 gün kafasında bıçakla gezdi!
4 gün kafasında bıçakla gezdi!
28 0
Yağmur ve dolu Lefkoşa bölgesini vurdu
Yağmur ve dolu Lefkoşa bölgesini vurdu
311 0
Girne ve Gazimağusa’da polis göz açtırmadı
Girne ve Gazimağusa’da polis göz açtırmadı
26 0
Esentepe tepe taklak oldu
Esentepe tepe taklak oldu
194 0
Toyota, Paris’e hibrit çıkarması yapacak
Toyota, Paris’e hibrit çıkarması yapacak
62 0
banner82
banner147

Eliz Maloney şampiyonluklara başladı

banner27

Uzun bir aradan sonra, oynadığı ilk turnuvada yarı final oynayarak kortlara geri dönen Eliz Maloney, ikinci turnuvasında şampiyonluğa ulaştı

Eliz Maloney şampiyonluklara başladı
banner192

Geçtiğimiz hafta, uzun bir aradan sonra, oynadığı ilk turnuvada yarı final oynayarak kortlara geri dönen Eliz, ikinci turnuvasında şampiyonluğa imza attı.

Ülkemizin yıldız tenisçisi Eliz Maloney Yorgancı, geçtiğimiz hafta sonu, İngiltere’nin Loughborough kentinde, İngiltere Tenis Federasyonu'nun organize ettiği, “British Tour” Turnuvası'nda şampiyon oldu. Beş günde, toplam yedi maç yapan Eliz, hiç set ve oyun vermeden, güzel maçlar çıkararak şampiyon olurken, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Eliz, maç sonrası, “Bu iki turnuvaya katıldığımda maç eksiklerim olduğunu biliyordum. Sınavlarım süresince hiç antrenmanlarıma ara vermesem de, maç yapmak farklı bir olay. Şampiyon olmak güzel bir duygu ama şampiyonluktan çok beni mutlu eden maçta çalıştığımız oyun tarzını uygulamaya koyabilmekti. Eksiklerim var biliyorum, ileriye gitmek için ne yaptım değil, daha neler yapabilirim diye düşünmek ve çok çalışmak gerekiyor” diyerek geleceğe dair fikirlerini beyan etti.

Eliz, sözlerinin sonunda kendisine destek veren ve her zaman yanında olan, KKTC’nin değerli iş adamları Arden Gıda Ltd, Atakom Ticaret Ltd, Metgin Limited ve Oero Trading Ltd direktörlerine teşekkür etti. Eliz ayni zamanda kendisine destek veren ve bu uzun yolculukta yanında olup elinden tutmaya söz veren Başbakan Tufan Erhürman ve Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nada saygılarını göndererek teşekkür etti. Eliz’in önümüzdeki ay Mısır’da arka arkaya üç turnuvaya katılarak profesyoneliğe ilk adımını atması bekleniyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.