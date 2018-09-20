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Eliz kortlara fırtına gibi girdi

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Eliz kortlara fırtına gibi girdi
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Ülkemimizin yıldız tenisçisi Eliz Maloney Yorgancı, uzun bir aradan sonra kortlara geri döndü. Eğitimi dolayısıyla resmi müsabakalara çıkmayan Eliz Maloney Yorgancı, çok başarılı geçen sınavlarının ardırdan kortlara geri döndü. İlk turnuvasını İngiltere Tenis Federasyonu’nun Nothingham şehrinde düzenlediği “British Tour” turnuvasına katılarak başlayan Eliz, maç eksiğine rağmen yarı finale çıkarak büyük başarı gösterdi.

Junior Wimbledon’da oynamış olan Eliz, eğitimine ara vererek tenise odaklanmak ve profesyoneliği denemeyi hedeflerken, uluslararası turnuvalarda boy göstermeyi planlıyor.

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