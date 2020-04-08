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Dünya Masa Tenisi Günü kutlandı

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Kuzey Kıbrıs MasaTenisi Federasyonu, Dünya Masa Tenisi Gününü kutlarken, heyecan veren güzel karşılaşmaların izleneceği güzel günlerin yakın olmasını diledi

Dünya Masa Tenisi Günü kutlandı

Mustafa Bekiroğluları başkanlığındaki KuzeyKıbrıs Masa Tenisi Federasyonu yönetim kurulu, yayınladığı mesajla, Dünya Masa Tenisi Gününü kutladı.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonutarafındanyayınlanan kutlma mesajı şöyle:

“Dünya Masa Tenisi Günü kutlu olsun. Başta ülkemiz olmak üzere tüm Dünya Masa Tenisi camiasının, sporcu ve antrenörlerimizinDünya Masa Tenisi Gününü tebrik ederiz.

Dünyamızı tehdit eden korona virüs pandemisinin en yakın zamanda Dünyamızı terk etmesi ve heyecan veren güzel karşılaşmalar izleyeceğimiz güzel günlerin yakın olması dileğiyle...”

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