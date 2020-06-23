Düzenlediği tenis turnuvası ve sonrasında verdiği parti nedeniyle sert eleştiriler alan Novak Djokovic'in corona virüsü testi pozitif çıktı. Turnuva boyunca yaşananlar, tepkilere neden olmuştu

Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tour adlı tenis turnuvasında yaşananlar, büyük tartışma konusu olmuştu. Turnuvada corona virüsü tedbirlerinin hiçe sayıldığı uygulamalar, NovakDjokovic’in sert eleştiri almasına neden olmuştu.

Turnuvada çekilen toplu fotoğraflar, oynanan futbol ve basketbol maçları, maçların seyircili oynanması, turnuva sonrası düzenlenen parti, pandemi döneminde yapılmaması gereken her şeyin turnuvada yapıldığını gözler önüne sermişti.

Ve beklenen oldu… NovakDjokovic ve eşinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Dünya 1 numarası, üst üste skandallara imza attığı turnuva sonrası corona virüsüne yakalanmış oldu.

NovakDjokovic, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Zadar’dan Belgrad’a döndükten hemen sonra test yaptırdım. Benim ve eşimin testleri pozitif, çocuklarımızın testleri ise negatif çıktı. Geçtiğimiz ay düzenlenen turnuvada her şeyi güzel duygularla yaptık. Turnuvamızın amacı insanları birleşmek ve dünyaya birlik mesajı vermekti. Tenis yönetimi de oyunculara, bulundukları bölgelerde küçük turnuvalara yarışmacı olarak katılmaları için izin verdi. Turnuvayı düzenlediğimiz zamanda virüs tüm dünyada etkisini yitiriyordu. Ama maalesef virüs hala aramızda. Birlikte yaşamayı yeni öğrendiğimiz bir şey bu… Umarım zamanla her şey kolaylaşır ve alıştığımız şekilde yaşamaya devam ederiz. Virüsten etkilenen herkes için çok üzgünüm. Önümüzdeki 14 gün boyunca izolasyonda kalacağım ve 5 gün içinde yeniden test yaptıracağım.”

SKANDALLAR ZİNCİRİ

NovakDjokovic’in kendi ismini taşıyan vakfı tarafından Belgrad’da düzenlenen Adria Tour’un ilk ayağı, peş peşe yaşanan skandallarla gündeme gelmişti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının hiçe sayıldığı turnuvada, yakınlaşmaktan kaçınılmamış, toplu fotoğraflar çektirilmiş, Djokovic, gösteri amaçlı, ünlü sporcu arkadaşlarıyla, temas gerektiren futbol ve basketbol oynamıştı.

Pandemi öncesi günleri aratmayan organizasyonda sporcular, top toplayıcı çocuklar, seyirciler ve basın mensupları bir aradaydı. Üstelik, Djokovic’in turnuvadan hemen önce birlikte basketbol oynadığı Partizan’dan Nikola Jankovic’in testi pozitif çıkmıştı.