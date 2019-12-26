Devrenin lideri LAÜ

Kuzey Kıbrıs Masa tenisi federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Liginde ilk devre geçtiğimiz Çarşamba akşamı Girne Amerikan Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi takımları arasında oynanan erteleme maçı ile sona erdi.

Rekabet seviyesi yüksek ve oldukça heyecanlı maçlara sahne olan ve Lefke Avrupa Üniversitesinin (LAÜ) lider bitirdiği ilk devrenin ardından oluşan puan tablosu şu şekilde;