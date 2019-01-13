Dev heyecan Avustralya'da başlıyor

İlk kez 1905 yılında düzenlenen, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ana tablo maçları, bugün 03.00'te Melbourne kentinde başladı

Fransa Açık (Roland Garros), Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Avustralya Açık, bu yıl 14-27 Ocak tarihlerinde 107. kez organize edilecek.

2019 Avustralya Açık'ta toplam 62,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 245 milyon lira) ödül dağıtılacak. Turnuvanın, 26 Ocak'ta yapılacak tek kadınlar ve 27 Ocak'ta oynanacak tek erkekler finalini kazananlara ise 4,1 milyon Avustralya doları (yaklaşık 16 milyon lira) para ödülü verilecek.

DJOKOVİC VE FEDERER, AVUSTRALYA'NIN KRALI OLMAK İSTİYOR

2016'nın kasım ayında kaptırdığı dünya 1 numarası unvanını, geçen yıl kazandığı Wimbledon ve ABD Açık şampiyonlukları sonrası yeniden ele geçiren Novak Djokovic ve dünya sıralamasının 3. basamağındaki Roger Federer, Avustralya Açık tarihine geçmenin peşinde.

Son 2 yılın kazananı Federer veya Djokovic, 7. şampiyonluğunu elde etmesi durumunda Roy Emerson'ı geçerek Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi unvanını tek başına ele geçirecek.

37 yaşındaki Federer ayrıca Avustralya'da kariyerinin 100. tekler şampiyonluğuna ulaşarak Jimmy Connors'tan (109) sonra açık dönemde bunu başaran ilk erkek sporcu olmayı hedefliyor.

Federer'in işi pek de kolay görünmüyor. Çünkü İsviçreli tenisçi, 2009'dan bu yana yaşadığı şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 5 numaralı seribaşı Kevin Anderson, geçen yılın finalisti 6 numaralı seribaşı Marin Cilic, 2018 Paris Masters Turnuvası'ndaki şampiyonluğuyla dikkatleri üzerine çeken 10 numaralı seribaşı Karen Khachanov ile ana tablonun aynı yarısında bulunuyor.

Avustralya Açık'ta 5 kez finale çıkan ancak sakatlıklar yüzünden klasmanda 230. sıraya kadar gerileyen eski dünya 1 numarası Andy Murray de Federer ile ana tablonun aynı tarafında yer alıyor.

Federer'e göre daha şanslı bir kura çeken Djokovic'in final yolundaki muhtemel rakipleri arasında 2018 ATP Finalleri'ni kazanan 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 7 numaralı seribaşı Dominic Thiem, 8 numaralı seribaşı Kei Nishikori ve 2014 şampiyonu Stanislas Wawrinka dikkati çekiyor.

Dünya sıralamasının 5. basamağındaki Juan Martin del Potro ise dizindeki sakatlık nedeniyle Avustralya Açık'a katılamayacak.

HALEP'İ 1 NUMARADAN İNDİRMEYE 10 ADAY VAR

Serena Williams'ın doğum sürecinde kadınlar tenisinin en istikrarlı ismi olan ve iki yıldır dünya sıralamasını zirvede kapatan Simona Halep'in tahtı, 10 adayın tehdidi altında.

Klasmanda Rumen tenisçinin arkasında sıralanan Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Naomi Osaka, Sloane Stephens, Elina Svitolina, Karolina Pliksova, Petra Kvitova, Kiki Bertens, Daria Kasatkina ve Aryna Sabalenka'nın 1 numara iddiası, tek kadınlar maçlarını daha da heyecanlı kılacak.

23 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" Serena Williams da Avustralya'daki 8. şampiyonluğuna ulaşarak en fazla grand slam kazananlar listesinin 24 zaferle zirvesindeki Margaret Court'u yakalamaya çalışacak.

Sezon öncesinde antrenörü Darren Cahill ile yollarını ayıran ve toprak kort sezonuna kadar yeni biriyle çalışmayı planlamadığını açıklayan Halep'in işi hiç de kolay değil. Üçüncü turda 2003 ve 2017 finalisti Venus Williams, 4. turda da Serena Williams ile karşılaşma ihtimali bulunan Halep'in final yolundaki rakipleri arasında 4 numaralı seribaşı Osaka, 6 numaralı seribaşı Svitolina, 7 numaralı seribaşı Karolina Pliksova ve 10 numaralı seribaşı Kasatkina öne çıkıyor.

Avustralya'ya unvanını korumaya gelen 3 numaralı seribaşı Wozniacki'nin bulunduğu ana tablonun diğer yarısında ise 2 numaralı seribaşı Kerber, 5 numaralı seribaşı Stephens, 8 numaralı seribaşı Kvitova, 9 numaralı seribaşı Bertens, 11 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ve 2008 şampiyonu Maria Sharapova yer alıyor.