banner255
Altınordu Erez ile şampiyon
Altınordu Erez ile şampiyon
1 0
14 0
 
224 0
Beslenmeyle ilgili efsaneler ve gerçekler
Beslenmeyle ilgili efsaneler ve gerçekler
20 0
Mağusa Devlet Hastanesi’nde park rezilliği
Mağusa Devlet Hastanesi’nde park rezilliği
59 0
“Koruyucu tedbirler şart”
“Koruyucu tedbirler şart”
8 0
Karanlıklar Kralı, Kara Kartal
Karanlıklar Kralı, Kara Kartal
49 0
banner82

DAÜ, Süper Ligde

banner27

banner262
DAÜ, Süper Ligde
banner267

Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonunun 9 - 12 Mart tarihleri arasında organize ettiği Tenis 1. Lig A grubunda DAÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesini, 3 – 0’lık skorlara yenerek A grubu birincisi.

DAÜ, diğer grup birincisi Yaşar Üniversitesini de 3 – 0’lık skorlara yenerek şampiyon olurken, Süper Lige yükseldi.

Şevki Öksüzoğulları, Rasim Ülker teklerde, İsmet Baykur ve Mustafa Zorba çiftlerde rakiplerini yenerek şampiyonluğu getirirlerken, takımın antrenörlüğünü Aydın Kayol, kafile başkanlığını ise Cüneyt Doğan yaptı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.