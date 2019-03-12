DAÜ, Süper Ligde

Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonunun 9 - 12 Mart tarihleri arasında organize ettiği Tenis 1. Lig A grubunda DAÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesini, 3 – 0’lık skorlara yenerek A grubu birincisi.

DAÜ, diğer grup birincisi Yaşar Üniversitesini de 3 – 0’lık skorlara yenerek şampiyon olurken, Süper Lige yükseldi.

Şevki Öksüzoğulları, Rasim Ülker teklerde, İsmet Baykur ve Mustafa Zorba çiftlerde rakiplerini yenerek şampiyonluğu getirirlerken, takımın antrenörlüğünü Aydın Kayol, kafile başkanlığını ise Cüneyt Doğan yaptı.