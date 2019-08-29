Cumhurbaşkanlığı Kupası, Gazimağusa'nın

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, 25 yıl aradan sonra düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazanan ilk kulüp oldu. Lefkoşa Şehir Kulübüyle - Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü arasında yapılan 9 heyecanlı maçın ardından 6 - 3'lük bir skorla tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Kupası, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nn da katıldığı ödül töreniyle GMBTK sporcularının ellerinde havalandı.
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