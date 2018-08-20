banner107
Güçlü isimler, KTFF yönetiminde
Güçlü isimler, KTFF yönetiminde
1 0
Kartingde üçüncü yarışın birincileri belirlendi
Kartingde üçüncü yarışın birincileri belirlendi
23 0
Karnaval havasında festival
Karnaval havasında festival
56 0
Hazırlık maçları artıyor
Hazırlık maçları artıyor
407 0
Eşref Yücel kupası Ocak’ın
Eşref Yücel kupası Ocak’ın
423 0
Ciklos yokuşunda yarım saat arayla iki kaza
Ciklos yokuşunda yarım saat arayla iki kaza
131 0
“Cebimizdeki en büyük hırsız elektrik”
“Cebimizdeki en büyük hırsız elektrik”
180 0
Bonservisli transfer dönemi tamamlandı
Bonservisli transfer dönemi tamamlandı
274 0
banner82
banner147

Cincinnati Masters'ta şampiyon Djokovic

banner27

Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde İsviçreli Roger Federer'i 2-0 yenen Sırp Novak Djokovic, şampiyonluğa ulaştı

Cincinnati Masters'ta şampiyon Djokovic
banner137

ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, dünya 2 numarası Federer ile klasmanın 10. basamağındaki Djokovic karşılaştı.

Djokovic, bir saat 23 dakika süren mücadeleyi 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak şampiyon oldu. Bu yılın Wimbledon şampiyonu Sırp tenisçi, 6. kez final oynadığı Cincinnati Masters'ta ilk zaferini yaşadı.

Bu şampiyonlukla Djokovic, tek erkekler dünya klasmanında 6. sıraya yükseldi. Cincinnati Masters'ta 8. defa finale çıkan ve ilk mağlubiyetini yaşayan bu senenin Avustralya Açık şampiyonu Federer'in ise dünya klasmanında 2. basamaktaki yeri değişmedi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.