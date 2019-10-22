Çiftlerde dördüncülük Özboranlar’ın

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

İstanbul Kadıköy'de yapılan 20.Uluslararası Fenerbahçe Veteran Turnuvası çiftler maçları ile tamamlandı.

Turnuvada 60-64 yaş çift erkek maçlarında KKTC’den katılan Osman Özboranlar Eskişehir'den arkadaşı Şenel Altun ile beraber 4. oldu. Özboranlar evvelki gün sona eren ferdi maçlarda da üçüncü olmuştu.

Özboranlar dün yaptığı basın açıklamasında, uluslararası bir turnuvada ferdilerde üçüncü ve çiftlerde dördüncü olduğu için mutlu olduğunu belirtti. Özboranlar dış temasın her zaman yararlı olduğunu vurguladı.