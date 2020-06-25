Cezalılar ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 23-24 Haziran 2020 tarihleri arasında oynanan NicosiaGroup Kıbrıs Kupası ve K-Pet 1.Lig maçları ile ilgili olarak toplandı. Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
KIRMIZI KART CEZALARI
|
FUTBOLCU
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CEZA
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OCRAN IDAN, TürkOcağı
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1 Maç
|
DoğukanÖzdurakBBağcıl
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1 Maç
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HASAN AKTAŞÇanakkale
|
1 Maç
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ALİ UYGAR AVCIÇanakkale
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1 Maç
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UĞUR TOKOzanköy SK
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1 Maç
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
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FUTBOLCU İSMİ
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KULÜBÜ
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SALİH SAY
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GirneHalkEvi
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HAMİS ÇAKIR
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GirneHalkEvi
|
YUNUS EMRE İLELİ
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GirneHalkEvi
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SAYDAM SOY
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GirneHalkEvi
|
MUSTAFA AYKER
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Mesarya SK
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İBRAHİM KÖSE
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YonpaşDumlupınar
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AYKUT KAMUZ
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Mormenekşe GBSK
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OKAN DESTEGÜL
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Çanakkale TSK