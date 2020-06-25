Cezalılar ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 23-24 Haziran 2020 tarihleri arasında oynanan NicosiaGroup Kıbrıs Kupası ve K-Pet 1.Lig maçları ile ilgili olarak toplandı. Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

KIRMIZI KART CEZALARI