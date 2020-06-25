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Cezalılar ve cezaları açıklandı

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Cezalılar ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 23-24 Haziran 2020 tarihleri arasında oynanan NicosiaGroup Kıbrıs Kupası ve K-Pet 1.Lig maçları ile ilgili olarak toplandı. Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU

CEZA

OCRAN IDAN, TürkOcağı

1 Maç

DoğukanÖzdurakBBağcıl

1 Maç

HASAN AKTAŞÇanakkale

1 Maç

ALİ UYGAR AVCIÇanakkale

1 Maç

UĞUR TOKOzanköy SK

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU İSMİ

KULÜBÜ

SALİH SAY

GirneHalkEvi

HAMİS ÇAKIR

GirneHalkEvi

YUNUS EMRE İLELİ

GirneHalkEvi

SAYDAM SOY

GirneHalkEvi

MUSTAFA AYKER

Mesarya SK

İBRAHİM KÖSE

YonpaşDumlupınar

AYKUT KAMUZ

Mormenekşe GBSK

OKAN DESTEGÜL

Çanakkale TSK
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