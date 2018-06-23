Büyük ve Minik En İyi 8’ler Turnuvası yapıldı

Masa Tenisi’ndeBüyük En İyi 8’ler turnuvası 23.06.2018 Cumartesi günü saat 10.00’da federasyon salonunda oynandı. Saydam Eğitim ve Tarih Vakfı(SAYTEV) sponsorluğunda düzenlenen turnuva oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek maçlara ev sahipliği yaptı. SAYTEV koordinatörü Şahan Aşık’a, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyon Başkanı Mustafa Bekiroğulları tarafından plaket takdim edildi.

Turnuvada alınan dereceler şöyle;

Kızlar;

1- Elif Töre (GAÜ)

2-KezalAkçatepe (GAÜ)

3- Bilge Ervandar (BMTAD)

4- Sude Köknel (BMTAD)

Erkekler;

1- Cemal Kara (GAÜ)

2- Sertaç Savim (LAÜ)

3- Eser Erenler (LAÜ)

4- Hasan Bekiroğulları (BMTAD)

MİNİK EN İYİ 8’LER TURNUVASI

Masa Tenisi’ndeOmaç Başat Minik En İyi 8’ler turnuvası, 20 Haziran 2018 Çarşamba akşamı saat 16.00’da oynanankarşılaşmalarla gerçekleştirildi. Federasyon salonunda oynanan ve oldukça çekişmeli geçen maçlar sonucunda kürsü şu şekilde oluştu;

Kızlar;

1-) Şerif Kuyucu

2-) Nihal Zorlu

3-) Alara Kaçar

4-) İlke Yücel

Erkekler;

1-) Arda Kantara

2-) Ada Olgun

3-) Demirhan Fahrioğlu

4-) Mertcan Aydemir