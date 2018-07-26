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Bulgaristan’da hedef ilk 3

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Bulgaristan’da hedef ilk 3
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Albena(Bulgaristan)’da devam eden Uluslararası Masa Tenisi Veteran Turnuvası’nda KKTC’den Fadıl Olguner ve Eser Erenler kendi yaş gruplarında ilk 16 içinde yer aldılar.

Fadıl Olguner 60-69 ve Eser Erenler ise 30-39 ferdi erkek yaş grubunda evvelki gün yaptıkları beşer maçı da kazanarak ilk 16 içinde yer aldılar. Her iki sporcumuz bugün devam edecek olan maçlarda ilk üçe girmek için mücadele edecekler.

OLGUNER:RAKİPLER GÜÇLÜ AMA BİZ DE İYİYİZ

KKTC Veteran Masa tenisi Derneği başkanı Fadıl Olguner yaptığı açıklamada rakiplerin çok güçlü olduğunu, ancak kendilerinin de iyi olduğunu belirterek, derece almak istediklerini söyledi. Eser Erenler’in de çok iyi performans ortaya koyduğunu vurgulayan Olguner, ülkeye güzel bir sonuçla döneceklerini açıkladı.

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