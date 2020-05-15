Birincilik Suzan Pakan’ın

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF)tarafından Dunlop Kuzey Kıbrıs Genel Distribütörü Anıl Spor sponsorluğunda yapılan video yarışmasının kazananları belli oldu.

Beğeni sayısına göre dereceler belirlenirken Suzan Pakan birinci, Makan Oran ikinci ve Özel Pakan üçüncü oldular. 1.’lik ödülü Dunlop NT Elite Team Raket, 2.’lik ödülü DunlopNitro Raket ve 3.’lük ödülü DunlopFort Tenis Topu kazananlara verildi.

Sıralama ve beğeni sayıları şöyle:

1. Suzan Pakan 771 beğeni ile,

2. Makan Oran 568 beğeni ile,

3. Özel Pakan 313 beğeni oldu.