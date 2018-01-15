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Bekiroğulları, Bilge ile güçlendi

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Masa tenisinde ara transfer dönemi devam ederken, ilk transferi gerçekleştiren Bekiroğulları Masa Tenisi Alt Yapı Derneği, başarılı sporcu Bilge Ervandar’ı kadrosuna kattı

Bekiroğulları, Bilge ile güçlendi

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından başlatılan ara transfer dönemi, devam ediyor. Ara transferde ilk transfer Bekiroğulları Masa Tenisi Alt Yapı Derneği’nden geldi.

Genç bayanlarda ferdi sporcu Bilge Ervandar’ı kadrosuna katan Bekiroğullari Masa Tenisi Alt Yapı Derneği bu sezonda hem Gençler Ligi’nde hem de Büyükler Ligi’nde şampiyon olmayı hedefliyor. GAÜ alt yapısından yetişen ve birçok başarıya imza atan Bilge Ervandar, yeni takımında da başarıyı hedefleyecek.

Antrenör Hasan Bekiroğulları’nın gözetiminde çalışan takım bu sezon hedeflerinin şampiyonluk olduğunun bilinci içerisinde iyi çalışarak sezona hazırlanıyor.

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