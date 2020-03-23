Bekiroğluları: Salon federasyon bütçesinden ilaçlandı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu başkanı Mustafa Bekiroğluları, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Salonunun, federasyon bütçesinden ilaçlanıp dezenfekte edildiğini açıkladı.

Mustafa Bekiroğluları,federasyon salonunun dezenfekte edilmesi konusunda Lefkoşa Türk Belediyesine başvuru yaptıklarını ancak isteklerine olumsuz yanıt verildiğini söyledi. Lefkoşa Türk Belediyesinin olumsuz yanıtına anlam veremediğini belirten Mustafa Bekiroğluları,Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle sporcularının sağlığı açısından salonu ilaçlayıp, dezenfekte ettiklerini vurguladı.