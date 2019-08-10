Bekir Esendağlı yine gururumuz oldu

8 yaşındaki Gönyeli Tenis Kulübü sporcusu Bekir Devran Esendağlı, İstanbul'da kendinden 2 yaş büyük tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu

İstanbul Koza'da düzenlenen 10 Yaş Yaz Kupası 4. Turnuvasına katılan henüz 8 yaşındaki Gönyeli Tenis Kulübü sporcusu Bekir Devran Esendağlı, kendinden 2 yaş büyük tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Grup maçlarında oynadığı 3 maçı da kazanarak çeyrek finale çıkan Bekir yarı finalde kendinden 2 yaş büyük takibi Burak Akıncıyı 4-1/2-4/4-0 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Almanya’dan gelen yine kendinden 2 yaş büyük olan rakibi YannikMaisch i 2-4/4-1/4-0 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Bu yıl Türkiye’de 2. 10 yaş şampiyonluğunu kazanmış olan Bekir nisan ayın da da Antalya’da Gökhan Dönmezde düzenlenen 10 yaş uluslar arası turnuvanın da şampiyonu olmuştur.