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Bafra’da tenis heyecanı yaşandı

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Pekur Beach Tennis Tour 2, Bostan Plajında gerçekleştirilirken, kategorilerde birinciler belli oldu

Bafra’da tenis heyecanı yaşandı
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından 20 – 21 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Pekur Beach Tennis Tour 2, Bostan Plajında gerçekleşti. Turnuvanın ana sponsorluğunu 20 Temmuz Restaurant (Ahmet Kızılkılınç anısına) ve Castello Resturant üstlendi. Turnuvaya Çift Erkekler Kategorisinde 18 çift, Karışık Çiftler Kategorisinde 18 Çift ve Çift Bayanlar Kategorisinde 5 Çift katıldı.

Turnuva sonunda başarılı olan sporculara kupa, madalya ve para ödülü verilirken turnuvaya katkı koyan sponsorlara plaket ayrıca turnuva Fair Play ödülü verildi.
Bafra’da 2 gün boyunca süren turnuvada sporcuların performansı kalabalık izleyici topluluğu tarafından büyük ilgi görürken, turnuvada başarılı olan sporcular şöyle:
ALT GRUP KARIŞIK ÇİFTLER
1. Remzi Hıdıroğlu / Sonay Aksaray
2. Mehmet Özcafer / Şule Doğan

KARIŞIK ÇİFTLER
1. Mehmet Sonat / Saadet Aktuğlu
2. Avni Ersuner / Ecem Açıkel

ÇİFT KADINLAR
1. Şafak Güzoğlu / Saadet Aktuğlu
2. Ecem Açıkel / Fatma Kayol
3. Melis Mevlit / Asya Koçak
4. Şule Doğan / Güner Gülhan

ALT GRUP ÇİFT ERKEKLER
1. Kemal Soyer / Özdemir Manavoğlu
2. Avni Ersuner / Adnan Amer

ÇİFT ERKEKLER
1. Mehmet Sonat / Yarkın Kuloğlu
2. Florın Sorodoc / Orhan Azizoğlu

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