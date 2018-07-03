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Azra Yalkıç’tan önemli başarı

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TTF 14 Yaş Yaz Kupası’nda ülkemizi temsil eden Azra S. Yalkıç, 14 Yaş Tek Kızlar kategorisinde şampiyon ve 14 Yaş Çift kızlar kategorisinde de ikinci oldu

Azra Yalkıç’tan önemli başarı
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF)  ile Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) yapmış olduğu protokole bağlı olarak düzenlenen turnuvalar kapsamında, TTF 14 Yaş Yaz Kupası-1 Gazimağusa Belediyesi Tenis Kortları tesislerinde  gerçekleşti.

Turnuvada Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu lisanslı sporcusu Azra S. Yalkıç elde etmiş olduğu başarı ile turnuvada dikkat çekti.

Yalkıç, 14 Yaş Tek Kızlar kategorisinde Şampiyon ve 14 Yaş Çift kızlar 
kategorisinde de ikinci oldu.

Turnuvaya katılımın oldukça fazla oluşu TTF ve KKTF’dan katılan sporcuların mücadelesi oldukça çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalar ile geçti.
Turnuvaya TTF kulüplerinden Adana Atlı Spor Kulübü Adana, Gebze Tenis 
Kulübü (Kocaeli), Sakarya Tenis ve Su Sporları Kulübü (Sakarya), Kemer 
Golf&Country İstanbul, Kültürpark Tenis Kulübü (İzmir), Bakırköy Spor 
Kulübü İstanbul,Karşıyaka Spor Kulübü İzmir, Bursa Tenis Kulübü Bursa, 
Optimum Tenis Akademisi İstanbul ve Çubuklu Tenis Kulübü İstanbul'dan katılımlar olmuştur.
Genç tenisçimiz Azra S. Yalkıç almış olduğu sonuçlar ise şöyle oldu; İ. Şakiroğlu'nu 6-0 6-0, Z.Erbakan'ı 6-3 6-4, K. Yüceer'i 6-2 6-0 ve  M. Uğur'u 7-5 6-1 yenerek bu 
sonuçların ardından şampiyonluğa ulaşmış oldu. 14 Yaş Çift Kızlarda 
Zeynep Erbakan - Defne Erbakan çifti Şampiyon, Azra S. Yalkıç - Melisa 
Uğur çifti ikinci oldu.
Turnuvada 14 Yaş Tek Erkeklerde Adana Atlı Spor Kulübün'den Ada 
Gezercan Şampiyon olurken 14 Yaş Çift Erkekler de ise Emirhan Bulut-Ada 
Gezercan çifti Şampiyon oldu.

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