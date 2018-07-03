Azra Yalkıç’tan önemli başarı

TTF 14 Yaş Yaz Kupası’nda ülkemizi temsil eden Azra S. Yalkıç, 14 Yaş Tek Kızlar kategorisinde şampiyon ve 14 Yaş Çift kızlar kategorisinde de ikinci oldu

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) ile Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) yapmış olduğu protokole bağlı olarak düzenlenen turnuvalar kapsamında, TTF 14 Yaş Yaz Kupası-1 Gazimağusa Belediyesi Tenis Kortları tesislerinde gerçekleşti.

Turnuvada Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu lisanslı sporcusu Azra S. Yalkıç elde etmiş olduğu başarı ile turnuvada dikkat çekti.

Yalkıç, 14 Yaş Tek Kızlar kategorisinde Şampiyon ve 14 Yaş Çift kızlar

kategorisinde de ikinci oldu.

Turnuvaya katılımın oldukça fazla oluşu TTF ve KKTF’dan katılan sporcuların mücadelesi oldukça çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalar ile geçti.

Turnuvaya TTF kulüplerinden Adana Atlı Spor Kulübü Adana, Gebze Tenis

Kulübü (Kocaeli), Sakarya Tenis ve Su Sporları Kulübü (Sakarya), Kemer

Golf&Country İstanbul, Kültürpark Tenis Kulübü (İzmir), Bakırköy Spor

Kulübü İstanbul,Karşıyaka Spor Kulübü İzmir, Bursa Tenis Kulübü Bursa,

Optimum Tenis Akademisi İstanbul ve Çubuklu Tenis Kulübü İstanbul'dan katılımlar olmuştur.

Genç tenisçimiz Azra S. Yalkıç almış olduğu sonuçlar ise şöyle oldu; İ. Şakiroğlu'nu 6-0 6-0, Z.Erbakan'ı 6-3 6-4, K. Yüceer'i 6-2 6-0 ve M. Uğur'u 7-5 6-1 yenerek bu

sonuçların ardından şampiyonluğa ulaşmış oldu. 14 Yaş Çift Kızlarda

Zeynep Erbakan - Defne Erbakan çifti Şampiyon, Azra S. Yalkıç - Melisa

Uğur çifti ikinci oldu.

Turnuvada 14 Yaş Tek Erkeklerde Adana Atlı Spor Kulübün'den Ada

Gezercan Şampiyon olurken 14 Yaş Çift Erkekler de ise Emirhan Bulut-Ada

Gezercan çifti Şampiyon oldu.