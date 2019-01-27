banner255
Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic
Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic
1 0
Doğan, Okafor’la Akova’yı yıktı
Doğan, Okafor’la Akova’yı yıktı
95 0
 
Çocuklarınızla cinselliği konuşmaktan çekinmeyin
Çocuklarınızla cinselliği konuşmaktan çekinmeyin
42 0
Üzüntüyle Başa Çıkmanın Yolları
Üzüntüyle Başa Çıkmanın Yolları
52 0
13 0
Yüksek performansın adı Ram Power Wagon
Yüksek performansın adı Ram Power Wagon
21 0
Kaymaklı, Yunanistan’dan takviye yaptı
Kaymaklı, Yunanistan’dan takviye yaptı
112 0
banner82

Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic

banner27

Sırp tenisçi Djokovic, 2014 Fransa Açık'tan beri ilk, toplamda 8. kez bir grand slam finalinde karşılaştığı Nadal'ı 3-0 yenerek Avustralya Açık'ta 7. kez şampiyonluğa ulaştı. Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi rekorunu kıran Djokovic, kariyerinin 15. grand slam şampiyonluğunu elde etti

Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic
banner215

2019 Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde, 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ı 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) yenen dünya 1 numarası Novak Djokovic kazandı.

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde, Avustralya Açık'taki tek zaferini 2009'da elde eden İspanyol Nadal ile 6 şampiyonluğu bulunan Sırp Djokovic karşılaştı.

Kariyerinin 25. grand slam finalini oynayan Nadal ile 24. finaline çıkan Djokovic, 2014 Fransa Açık'tan (Roland Garros) beri ilk defa bir grand slam finalinde karşı karşıya geldi.
Djokovic, servislerinde yalnızca bir puan verdiği ve Nadal'ın çok basit hata yaparak başladığı ilk seti, 2. oyunda kırdığı servis sayesinde 6-3 kazandı.

Servis karşılama ve savunma konusunda ekstra bir oyun sergileyen Djokovic, Nadal'ın basit hatalarına devam ettiği 2. seti 6-2 alarak skoru 2-0'a getirdi.

Kusursuza yakın performansıyla Nadal'ın gardını düşüren ve psikolojik üstünlüğü ele geçiren Djokovic, 3. setin başında servis kırıp 2-1 öne geçti. 6'ncı oyunda maçta ilk kez servis kırma fırsatı yakalayan Nadal'a izin vermeyen Djokovic, 3. seti 6-3, 2 saat 4 dakika süren maçı da 3-0 kazandı.

Nadal'a karşı oynadığı 53. maçta 28. kez korttan galip ayrılan Djokovic, 4,1 milyon Avustralya doları (15,5 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.