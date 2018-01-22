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Avustralya Açık'ta 'peri masalı' sürüyor

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ABD'li tenisçi Tennys Sandgren, kariyerinde ilk kez ana tabloya girdiği Avustralya Açık Grand Slam Turnuvası'nda 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem'i 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi

Avustralya Açık'ta 'peri masalı' sürüyor
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Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler 4. tur mücadelesinde, ABD'li Tennys Sandgren ile Avusturyalı Dominic Thiem karşılaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçtan, 3 saat 54 dakika sonunda 6-2, 4-6, 7-6, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 3-2 galip ayrılan Sandgren, kariyerinin en büyük başarısına imza attı.

26 yaşındaki dünya 97'ncisi Sandgren, 2. turda elediği 2014 şampiyonu ve 9 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka'dan sonra 5 numaralı seribaşı Thiem'i de saf dışı bıraktı.

Kariyerinin ilk grand slam 4. tur maçını oynayan Sandgren, ilk kez ana tabloda mücadele ettiği Avustralya Açık'ta çeyrek finale çıktı.

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