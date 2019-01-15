Avustralya Açık'ta bir numaralar turladı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve tek kadınlarda 1 numaralı seribaşları Novak Djokovic ile Simona Halep tur atladı

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya ikinci gün maçlarıyla devam edildi.

Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Djokovic, ilk turda ABD'li Mitchell Kreuger ile karşılaştı. Toplam 2 saat 3 dakika süren maçta rakibini 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup eden Sırp tenisçi, adını ikinci tura yazdırdı.

Djokovic, ikinci turda Fransız Jo-Wilfried Tsonga ile eşleşti.

4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, ilk tur mücadelesinde Sloven Aljaz Bedene'yi 6-4, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi.

2015 Avustralya Açık'ta çeyrek final gören Nick Kyrgios ile 2016 Wimbledon'da finale kadar çıkan Milos Raonic'in eşleşmesinde ise gülen taraf Raonic oldu. Kanadalı tenisçi, 6-4, 7-6 ve 6-4'lük setlerle korttan 3-0 galip ayrıldı.

8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, Hırvat Borna Coric, İsviçreli Stan Wawrinka ikinci tura yükselen diğer isimler oldu.

- Halep sonradan açıldı

Turnuvada geçen yılın finalisti ve 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, Estonyalı Kaia Kanepi karşısında ikinci tura çıkma mücadelesi verdi.

İlk seti 7-6 kaybeden Halep, 6-4 ve 6-2'lik setlerle rakibini 2-1 mağlup etti. Halep, ikinci turda ABD'li Sofia Kenin ile eşleşti.

4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, Polonyalı Magda Linette'yi 6-4 ve 6-2'lik setlerle turnuvada dışında bıraktı.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams, Alman Tatjana Maria'yı 6-0 ve 6-2'lik setlerle, 7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova da vatandaşı Karolina Muchova'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek yoluna devam etti.

Tek kadınlarda ABD'li Venus Williams ve Madison Keys ile İspanyol Garbine Muguruza da ikinci tur bileti alan raketler arasında yer aldı.