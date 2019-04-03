Avni Avnioğlu, Antalya’da 15000$’lık turnuvaya katıldı

Ülkemizin başarılı teniscilerinden Gönyeli Tenis Kulübü sporcusu Avni Avnioğlu Antalya’da ITF Future 15000$’lık turnuvasına ön elemeden wild card alarak katıldı.

Avni Avnioglu 4 aydır tenis eğitimini ve okul eğitimini, Ankara’da Onur Binay Tenis Akademisinde almaya başladı. Avni Avnioğlu kendi turnuva programında, yılın ilk ITF turnuvasını Antalya’da oynadı.1-7 Nisan 2019 tarihleri arasında oynanacak olan bu turnuvada tanınmıs tenisçilerden Marsel İlhan’da yer alıyor.

Avni’nin ilk turdaki rakibi ön elemede Romen rakip Vlad Andrei Dancu olurken Avni maçı Romen rakibine karşı 6-3/6-3 kaybetti.