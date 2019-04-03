banner255
Ralli Şampiyonası çekişmeli geçecek
Ralli Şampiyonası çekişmeli geçecek
7 0
“Protokol Mayıs’ta imzalanacak”
“Protokol Mayıs’ta imzalanacak”
55 0
 
Yargıdan Gönyeli’deki üst geçidin yıkılması talebine ret
Yargıdan Gönyeli’deki üst geçidin yıkılması talebine ret
12 0
“Her iki kişiden biri kansere yakalanabilir”
“Her iki kişiden biri kansere yakalanabilir”
12 0
9 günlük sinema buluşması başlıyor
9 günlük sinema buluşması başlıyor
11 0
15 0
Finale yükselmek için eşleştiler
Finale yükselmek için eşleştiler
49 0
banner82

Avni Avnioğlu, Antalya’da 15000$’lık turnuvaya katıldı

banner27

banner262
Avni Avnioğlu, Antalya’da 15000$’lık turnuvaya katıldı
banner267

Ülkemizin başarılı teniscilerinden Gönyeli Tenis Kulübü sporcusu Avni Avnioğlu Antalya’da ITF Future 15000$’lık turnuvasına ön elemeden wild card alarak katıldı.

Avni Avnioglu 4 aydır tenis eğitimini ve okul eğitimini, Ankara’da Onur Binay Tenis Akademisinde almaya başladı. Avni Avnioğlu kendi turnuva programında, yılın ilk ITF turnuvasını Antalya’da oynadı.1-7 Nisan 2019 tarihleri arasında oynanacak olan bu turnuvada tanınmıs tenisçilerden Marsel İlhan’da yer alıyor.

Avni’nin ilk turdaki rakibi ön elemede Romen rakip Vlad Andrei Dancu olurken Avni maçı Romen rakibine karşı 6-3/6-3 kaybetti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.