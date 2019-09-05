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Aren'in hedefi Türkiye Milli Takımı

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Aren'in hedefi Türkiye Milli Takımı
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GMB Tenis Kulübü alt yapı sporcusu Aren Baybars Ankara’daki başarılarıyla göz kamaştırıyor.

Kulüp Başantrönörü Çağlar İzkan tarafından çalıştırılan sporcu gelişimi açısından 24 Haziran-4 Eylül tarihleri arasında Ankara’da Binay Tenis Akademisinde Onur Binay tarafından hazırlanan programlar ile çalıştırılarak turnuvalara katıldı. 2008(11 yaş) doğumlu olan Aren ilk kez 14 yaş turnuvası oynamasına rağmen 2 kez ana tabloya kalma başarısı gösterirken, seri başlarına elendi. Aren oynamış olduğu 12 yaş turnuvalarında ise ana tabloya yükselme başarısı yanında bir turnuvada 3 numaralı seri başına elendi. Aren Atlı Spor Kulübünde düzenlenen 12 Yaş 2x4 Haftasonu Turnuvasında şampiyon olarak geçirmiş olduğu Yaz kampının ne kadar faydalı geçtiğini göstermiştir.

Aren ayrıca ATK’da düzenlenen 14 Yaş Yaz Kupası-5 Türkiye serisinde Türkiyeli partneri Eşref Kaçar ile çift erkeklerde final oynadı. Katıldığı turnuvalarda gösterdiği başarıları ile dikkat çeken sporcu hedef olarak Türkiye Milli Takımına seçilmeyi belirledi.
 

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