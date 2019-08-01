Ali İleri GAÜ’ye transfer oldu

Yusuf Karayusufoğlu

KKTC minik yaş grubu masa tenisçilerinden Ali İleri dün Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda attığı imza sonucunda Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spor Kulübü’ne transfer oldu.KKTC Masa Tenisi minik yaş grubunda iddialı isimlerden olan Ali İleri bundan sonra GAÜ için mücadele edeceğini belirtti.GAÜ Spor Kulübü Koordinatörü Yard. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün ise alt yapıya çok önem verdiklerini ve ilerisinin GAÜ masa tenisi takımını yaratmak için Ali gibi yetenekli masa tenisçileri almaya devam edeceklerini belirtti.