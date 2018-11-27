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AGEV Senior Turnuvası tamamlandı

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AGEV Senior Turnuvası tamamlandı
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu AGEV Senior Turnuvası Lefkoşa Şehir Kulübü’nde oynanan final maçlarının ardından düzenlenen kupa töreni ile tamamlandı.

Turnuva sonunda başarı elde eden sporcular ve kategorileri şu şekilde oluştu;

 KADINLAR 30 +

 1. ŞAFAK GÜZOĞLU

 2. KADRİYE DEPRELİ

 KADINLAR 40 +

 1. İPEK CİVİSİLLİ

 2. ECE KARABATAK YEREBAKAN

 ERKEKLER 35 +

 1. ÖZGÜ SAMİOĞLU

 2. ORHUN DOĞASAL

 ERKEKLER 45 +

 1. SALİH KASAPOĞLU

 2. EMRE HAKKI LAÇİNER

 KADINLAR AÇIK LİSANSSIZ

 1. GAMZE KANIDİNÇ

 2. ELİF ONAN

 ERKEKLER AÇIK LİSANSSIZ

 1. ÜMİT ONAN

 2. MEHMET KÖLE

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