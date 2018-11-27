AGEV Senior Turnuvası tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu AGEV Senior Turnuvası Lefkoşa Şehir Kulübü’nde oynanan final maçlarının ardından düzenlenen kupa töreni ile tamamlandı.
Turnuva sonunda başarı elde eden sporcular ve kategorileri şu şekilde oluştu;
KADINLAR 30 +
1. ŞAFAK GÜZOĞLU
2. KADRİYE DEPRELİ
KADINLAR 40 +
1. İPEK CİVİSİLLİ
2. ECE KARABATAK YEREBAKAN
ERKEKLER 35 +
1. ÖZGÜ SAMİOĞLU
2. ORHUN DOĞASAL
ERKEKLER 45 +
1. SALİH KASAPOĞLU
2. EMRE HAKKI LAÇİNER
KADINLAR AÇIK LİSANSSIZ
1. GAMZE KANIDİNÇ
2. ELİF ONAN
ERKEKLER AÇIK LİSANSSIZ
1. ÜMİT ONAN
2. MEHMET KÖLE