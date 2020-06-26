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Adria Turu’nun korona faturası ağırlaşıyor

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Teniste Adria Turu iptal edildi ama turnuvada yer alanlarla ilgili olumsuz haberler gelmeye devam ediyor. Aralarında dünya 1 numarası NovakDjokovic'in de bulunduğu toplam 6 kişiye ek olarak Sırp raketin koçu da koronavirüse yakalandı

Adria Turu’nun korona faturası ağırlaşıyor

Adria Turu'nun Hırvatistan ayağının finali, Bulgar raket GrigorDimitrov'unkoronavirüse yakalandığı haberiyle iptal edilmişti.

Birkaç gün içinde BornaCoric, ViktorTroicki ve dünya 1 numarası NovakDjokovic'in de bulunduğu toplam 6 kişinin kovid 19 taşıdığı açıklanmıştı.

Son olarak, turnuva direktörü ve Djokovic'in koçu GoranIvanisevic'in de Kovid 19 testi pozitif çıktı.

Ivanisevic, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 10 gün içindeki iki testin negatif sonuç vermesinin ardından yapılan son testte pozitif olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Ivanisevic, "Kendimi iyi hissediyorum ve herhangi bir belirti göstermedim. Benimle temasa geçen herkesi bilgilendirmek isterim ki Kovid-19 testim pozitif çıktı" duyurusunu yaptı.

Böylece organizasyon içinde yer alan 4'ü tenisçi toplam 7 kişi koronavirüse yakalanmış oldu.

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