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ABD Açık'ta sürpriz

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ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Bulgar Grigor Dimitrov'a yenilen İsviçreli Roger Federer, çeyrek finalde elendi

ABD Açık'ta sürpriz
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ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında 3 numaralı seribaşı Federer, çeyrek final maçında dünya klasmanının 78 numarası Dimitrov ile karşılaştı. 

Toplam 3 saat 12 dakika süren mücadelede rakibini 3-6, 6-4, 3-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-2 mağlup eden Dmitrov adını son 4 raket arasına yazdırdı. Bulgar tenisçi kariyerinde ilk kez Federer'i yendi.

5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, 23 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka'yı 7-6, 6-3, 3-6 ve 6-1'lik setlerle 3-1 mağlup etti ve yarı finalde Dimitrov'un rakibi oldu.

Tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, 18 numaralı seribaşı Çinli Qiang Wang'a sadece bir oyun vererek rakibini 6-1 ve 6-0'lık setlerle geçti.

Serena Williams'ın yarı finaldeki rakibi 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina oldu.  

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