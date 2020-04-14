Yüzbinlerce kullanıcının bilgileri satıldı

500 binden fazla Zoom kullanıcısının hesap bilgilerinin hacker forumlarında satıldığı ortaya çıktı.

Dünya genelinde 100 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan corona virüs (COVID-19) salgını küresel ekonomiye de olumsuz etki ediyor. Pek çok sektör salgın sonrası zor günler geçiriyor.

Corona virüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi ise evden çalışmaya başlamış durumda.

İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.

O uygulamalardan birisi olan Zoom salgın sonrası 10 milyon olan aktif kullanıcı sayısını 200 milyona kadar çıkarttı. Ancak uygulama bir süredir güvenlik açığı iddiaları ile gündemde.

Newsweek’in siber güvenlik şirketi Cyble’ın araştırmasına dayandırdığı haberine göre, 500 binden fazla Zoom kullanıcısının hesap bilgileri hackerlar tarafından satıldı.

Yayınlanan rapora göre hacker forumlarında satılan bilgiler arasında kurbanların e-posta adresler, şifreleri, kişisel toplantı URL'leri ve HostKey’leri yer alıyor.

Aynı habere göre siber saldırganların hesap başına belirledikleri ücret ise 0.0020 dolar.