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Yörüngeyi en çok kirleten ülkeler belli oldu

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Yörüngeyi en çok kirleten ülkeler belli oldu
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Uzayda görevi sonlanmış uydu ve diğer araçlardan kalan hurdalar ciddi tehlike oluşturuyor. 'Uzay çöplüğü' olarak adlandırılan bu parçaların en çok hangi ülke tarafından yörüngede kaldığı ortaya çıktı.

  • Gezegenimizin yörüngesine gönderilen yüzlerce irili ufaklı uzay aracı ve uydunun geride bıraktığı ve Dünya'nın etrafını çevreleyen 'uzay çöplüğü' bilim dünyasının uzun süredir dikkat çektiği bir konu.

  • Zira gezegenimizin etrafını saran bu parçalar ciddi tehdit oluşturuyor.

    Uzay çöplüğüne en çok hangi ülkelerin sebep olduğu ise yayınlanan bir rapor ile ortaya çıktı. 

  • Söz konusu rapora göre, yörüngede ABD yapımı 4 bin 37 adet hurda bulunuyor. ABD'yi 4 bin 35 ile Rusya izliyor.

    Bu rakamda SSCB döneminde uzaya gönderilmiş araçlardan kopan parçaların da bulunduğunun altı çizildi. 

  • Üçüncü sırada 334 parça ile Fransa yer aldı. Diğer ülkelerin uzay çöplüğüne katkıları ise 259 olarak hesaplandı.

    Uzay çöplüğünün verdiği zararlardan örnekler şu şekilde... 

  • Hubble Uzay Teleskobu’nun antenine çarparak yapışmış küçük bir hurda parçası.

  • Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’ın 240 metre uzağında çöle düşen bir PAM-D füzesi motor kasası hurdası.

  • Solar Max deneyinde kullanılan panelde bir uzay hurdası tarafından açılan delik.

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