Yörüngeyi en çok kirleten ülkeler belli oldu

Uzayda görevi sonlanmış uydu ve diğer araçlardan kalan hurdalar ciddi tehlike oluşturuyor. 'Uzay çöplüğü' olarak adlandırılan bu parçaların en çok hangi ülke tarafından yörüngede kaldığı ortaya çıktı.

Gezegenimizin yörüngesine gönderilen yüzlerce irili ufaklı uzay aracı ve uydunun geride bıraktığı ve Dünya'nın etrafını çevreleyen 'uzay çöplüğü' bilim dünyasının uzun süredir dikkat çektiği bir konu.

Zira gezegenimizin etrafını saran bu parçalar ciddi tehdit oluşturuyor. Uzay çöplüğüne en çok hangi ülkelerin sebep olduğu ise yayınlanan bir rapor ile ortaya çıktı.

Söz konusu rapora göre, yörüngede ABD yapımı 4 bin 37 adet hurda bulunuyor. ABD'yi 4 bin 35 ile Rusya izliyor. Bu rakamda SSCB döneminde uzaya gönderilmiş araçlardan kopan parçaların da bulunduğunun altı çizildi.

Üçüncü sırada 334 parça ile Fransa yer aldı. Diğer ülkelerin uzay çöplüğüne katkıları ise 259 olarak hesaplandı. Uzay çöplüğünün verdiği zararlardan örnekler şu şekilde...

Hubble Uzay Teleskobu’nun antenine çarparak yapışmış küçük bir hurda parçası.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’ın 240 metre uzağında çöle düşen bir PAM-D füzesi motor kasası hurdası.