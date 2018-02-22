banner107
65 0
11 0
16 0
Hamitköy gençleri şampiyonluğa koşuyor
Hamitköy gençleri şampiyonluğa koşuyor
174 0
66 0
Yusuf Kaptan’da futbol şöleni yaşandı
Yusuf Kaptan’da futbol şöleni yaşandı
72 0
14 0
284 0
banner82
banner147

Yapay zeka için korkutan uyarı

banner27

Her geçen gün gelişen yapay zeka büyük tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Aralarında Elon Musk'ın yapay zeka şirketinin de bulunduğu 14 kurumdan 26 uzman, yapay zekanın yeni siber suçlara, fiziksel saldırılara ya da toplumsal bozulmalara yol açabileceği konusunda uyardı.

Yapay zeka için korkutan uyarı
banner137

Güvenlik uzmanlarından yapay zekanın yanlış ellerde oluşturabileceği tehlikeler konusunda uyarı geldi. Uluslararası uzmanlar grubu, yapay zeka tasarımcılarının, kötüye kullanımı engellemek için daha fazla çaba sarf etmeleri çağrısında bulundu. 

100 sayfalık raporun  altında, İngiltere'nin  Oxford ve Cambridge Üniversitesi uzmanlarının yanı sıra,  Elon Musk'ın Open AI şirketi araştırmacılarının da imzası bulunuyor. Rapor kontrol altında tutulmazsa yapay zekanın kısa ve orta vadede büyük tehlikelere yol açabileceği uyarıları içeriyor   

Kısa süre içinde, yapay zekanın insanüstü bir zekaya sahip olabileceği ve kontrolden çıkabileceği uyarısı yapılıyor. Bilgisayarların kontrollerindeki kaynaklarla insanlığa büyük zarar verebileceği belirtiliyor. İnsansız araçların kasıtlı kazalara yol açabileceği uyarısında bulunuluyor.  

Yapay zekanın gerçeğinden ayırt edilemeyecek sahte videolar ve haberlerle kitleleri manülüpe edebileceği belirtiliyor.  
 
Sınırsız hesaplama yeteneği ile yapay zekanın en güvenli bilgilere bile kolayca erişebileceği ifade ediliyor. Siber saldırılarla şehirlerin altyapılarının işlemez hale gelebileceği belirtiliyor.  
 
Yapay zekanın öğrenebilme yeteneğini kazandığını belirten uzmanlar, ülkere  gerekli güvenlik önlemlerinin alınması çağrısında bulundu. Hükümetlerin bu konuda birlikte çalışmaması halinde bu ve daha bilinemeyen bir çok tehlikenin gerçek olabileceği uyarısı yapıldı. 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.