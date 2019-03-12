World Wide Web'in icadının ilginç öyküsü (Google'dan internetin 30 yaşına özel Doodle!)

Artık hayatımızın değişmezlerinden birisi haline gelen internet bugün 30 yaşında. Önemli günlerde doodle hazırlayan internet devi Google internetin 30'uncu yaşını da es geçmedi.

12 Mart 1989'da hayatımıza giren 'www' o gün için kurumsal bir dijitalleşme hamlesiydi. Peki bu adım dünyayı nasıl değiştirdi? İşte 'www'nin ilginç hikayesi...

Günümüzde İnternet ile karıştırılan ancak İnternet üzerinden bilgi paylaşımını kolay hale getiren bir servis olan World Wide Web (WWW, Dünya Çapında Ağ) bugün 30 yaşında.

CERN'de çalışan bir bilgisayar programcısı olan Tim-Berners-Lee'nin Zengin Metin İşaret Dili (Hyper Text Markup Language / HTML) olarak tanımladığı bilgisayar dilini geliştirmesiyle oluşturulan WWW, CERN'de bulunan fizikçilerin, araştırma sonuçlarını kolaylıkla paylaşabilmesi için kullanılmaya 13 Mart 1989'da başlandı.



İlk web sitesi ise, CERN'in ihtiyaçları doğrultusunda 1991 yılında yayına girdi. Bu şekilde WWW, CERN içinde çalışan bir servis olmaktan çıkıp Dünya'ya açılmış oldu.

1993 yılında, İllinois Üniversitesi'nde bulunan süperbilgisayar uygulamaları ulusal merkezinde ilk çapraz geçişli grafik arayüzlü İnternet tarayıcısı olan Mosaic geliştirildi.

Mosaic'in geliştirilmesi 1997'de durdurulmuş olsa da tarayıcıların bir çoğu halen Mosaic'i temel alır.

İnternetin ilk yıllarında ‘http://’ şeklinde başlayan adres girişi eksik yazıldığında istenen siteye gidilemiyordu.

Bugün kullanılan bütün tarayıcı programları adreslerdeki sabit ‘http://www.’ bölümünü adrese kendisi ekleyebiliyor ve kullanıcının istediği siteyi açıyor.

Britanya Kraliyet Sarayı’ndan ‘Sir’ ünvanlı Tim Berners-Lee İsviçre’de bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) bünysinde çalışırken, parçacık fiziği alanında çalışan bilim insanlarının elde ettikleri bilgileri dijital ortamda tutup adresleyerek birbiriyle daha hızlı paylaşmasını ve bilgilere adres kılavuz kelime yazarak ulaşılmasını sağlamak üzere kurum bünyesinde bir ağ projesi geliştirmişti.