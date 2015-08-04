Windows 10′lu Lumia 840 akıllı telefon yıl sonunda tanıtılacak

Kutularından Windows 10 Mobile işletim sistemiyle çıkacak olan Lumia akıllı telefonlar üzerinde çalışmalarını sürdüren Microsoftun yeni ürünleri hakkında çok sayıda haber geçtiğimiz aylarda teknoloji basınında kendisine yer buldu....

Kutularından Windows 10 Mobile işletim sistemiyle çıkacak olan Lumia akıllı telefonlar üzerinde çalışmalarını sürdüren Microsoftun yeni ürünleri hakkında çok sayıda haber geçtiğimiz aylarda teknoloji basınında kendisine yer buldu. NokiaPowerUser kullanıcı adlı güvenilir bir kaynağın sağladığı veriler akıllı telefonların son günlerde iddia edildiği gibi Lumia 950 ve 950XL olarak değil Lumia 940 ve 940XL olarak adlandırılacağını göstermekte.

Akıllı Telefon‘un haberine göre Microsoft yeni Lumia 840 modelini de tanıtacak. Bu cihazın daha önce Lumia 850 olarak adlandırılabileceği söyleniyordu ancak akıllı telefon Lumia 840 model adıyla kullanıma sunulacak. Tabii öncelikle amiral gemisi konumdaki Lumia 940 ve 940XLnin duyurusunun Kasım ayında gerçekleştirilmesi söz konusu, Lumia 840 bu modellerden bir süre sonra kullanıcılarla buluşturulacak.

Firma ön kısımda yer alan dokunmatik kapasitif tuşları yazılımsal hale dönüştürmeyi planlıyor. İlginç şekilde kullanıcıların % 44ü bu değişikliğe karşı ve Windows Phonelu akıllı telefonlarda yazılımsal navigasyon butonu istemiyor. Ancak Microsoft bu değişikliği yapmakta ısrarcı.