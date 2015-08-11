Windows 10′a ‘Tanrı Modu’

Daha önce karşımıza windows 7′de çıkan ‘GodMode’ olarak açılan Tanrı Modu işletim sistemini tamamen kontrol altında tutmamızı sağlıyordu. ‘süper yönetici modu’ olarak da bilinen GodMode’u Windows 10′da...

Daha önce karşımıza windows 7′de çıkan ‘GodMode’ olarak açılan Tanrı Modu işletim sistemini tamamen kontrol altında tutmamızı sağlıyordu. ‘süper yönetici modu’ olarak da bilinen GodMode’u Windows 10′da da kullanmak mümkün.

GodMode’u etkin hale getirebilmek için ne yapılmalı?

GodMode’u aktif hale getirmek için yapılması gereken Windows + D tuşlarını kullandıktan sonra masaüstüne sağ tıklayarak açılan menüden “Yeni”, ardından “Klasör” seçeneklerine tıklamak.

Yeni oluşturduğunuz klasörün adını GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} olarak değiştirerek ve Enter’a basarak ardından klasörün simgesi, sistem ayarlarını temsil eden bir simgeyle değiştirmeniz gerekiyor. Simgenin üzerine çift tıkladığınızda ise gizli ayarlara ulaşabileceksiniz.