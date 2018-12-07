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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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WhatsApp'ın az bilinen özellikleri

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Anlık mesajlaşma uygulamaları arasında en yaygın kullanılan WhatsApp sürekli yeniliklerle kendini geliştiriyor. Öte yandan kullanıcılar uygulamanın pek çok özelliğini ise bilmiyor.

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WhatsApp'ın az bilinen özellikleri
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 İşte WhatsApp'ın az bilinen özellikleri...

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WhatsApp'ta mesajlarınızı kalın, italik ya da üstü çizgili yapmak isterseniz; araç çubuğundaki üç nokta işaretine dokunan ve buradan istediğiniz formatı seçin

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Yakın zamanda WhatsApp'ta pek çok emojiyi kelime ile aramanız mümkün olacak. Böylece doğru emojiyi aramak için zaman kaybetmeyeceksiniz. 

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Sürekli WhatsApp yazışmalarını takip edemiyorsanız bu özellik çok işinize yarayacak. Gönderdiğiniz mesaja basılı tutarak, çıkan "Bilgi" opsiyonunu kullanın ve tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görün.

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Bir grupta çok fazla yazışma olduğunda bundan sıkılabilirsiniz. Bu durumda grup bilgisini açarak grup konuşmasını sessize alabilirsiniz. Bu seçenek ile konuşmayı sekiz saat, bir hafta veya bir yıl boyunca sessizleştirebilirsiniz. 

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Aynı anda birkaç kişiye yalnızca kendilerine gönderdiğinizi düşünecekleri bir mesaj gönderebilirsiniz. Tek yapmanız gereken "Sohbet" ekranından "toplu mesaj listelerini" tıklayarak, alıcılarınızı seçebilir ve onlara istediğiniz mesajı gönderebilirsiniz.

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WhatsApp'tan gelen tüm medyaların telefonunuza inmesini istemiyorsanız, "Ayarlar" - "Veri Kullanımı" - "Medyanın Otomatik Olarak İndirilmesi" ayarlarını değiştirebilir, gelen tüm medyaların doğrudan telefonunuza kaydedilmesini önleyebilirsiniz. Böylece veri kullanımını azaltabilirsiniz. Diğer yandan dilerseniz "Mobil veri kullanırken" düğmesine tıklayarak, verilerin wifi'sız ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilir, ve telefon faturanızı azaltabilirsiniz.

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WhatsApp'ı mobil yerine masaüstünde kullanmak isterseniz WhatsApp Web uygulamasından bunu yapabilirsiniz.

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Aradığınız bir mesajı bulmak için yüzlerce iletiyi aramak yerine o mesajı yıldızla işaretlerseniz, bulmanız oldukça kolay olacaktır. Bu işaretlemeden karşı tarafın ise haberi olmayacaktır.

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Eğer bir kullanıcı sizi engellerse bu engelden kurtulmak için WhatsApp aboneliğinizi iptal edin. Ardından yeniden bir hesap açın. Böylece engeli kaldırmış olursunuz. Ancak üye olduğunuz tüm gruplardan çıkmış olursunuz.

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Telefonuzun fotoğraf galerisinde utanç verici resimler olmasını istemiyorsanız WhatsApp'ın otomatik yükleme özelliğini kapatabilirsiniz. Bunun için sohbet ayarlarında "Gelen medyayı kaydet"i kapatarak fotoğrafların ve diğer medyanın otomatik indirme işlemlerini durdurabilirsiniz.

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WhatsApp rehberinizde yer alan bir kişinin isminin üstüne tıklayarak onunda daha önce içinde bulunduğunuz tüm gruplardaki konuşmaları görüntüleyebilirsiniz.

  

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Eğer bir konuşmaya o anda yanıt veremiyorsanız, kendinize cevap vermeniz gerektiğini hatırlatmak için herhangi bir sohbeti "Okunmamış" olarak işaretleyebilirsiniz. Böylece konuşmanın yanında belirecek olan mavi nokta, size cevap vermeniz gerektiğini hatırlatabilir.

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Şu anda beta halinde olsa da, bir konuşmayı sohbetler listenizin en üstüne yerleştirmeniz mümkün. Bunun içinde sohbete basılı tutarak ekranda beliren pin opsiyonunu seçebilirsiniz.

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