WhatsApp artık yepyeni! Bakın hangi özellikler geldi?

Anlık sohbet uygulaması Whatsappa yeni bir güncelleme geldi. Güncelleme ile birlikte popüler uygulamaya pek çok yeni özellik dahil edildi. Bakın neler?

800 milyon aktif kullanıcısı olan ve yakın zamanda sesli arama özelliğine de kavuşan Whatsapp, v2.12.5.16 sürümüne güncellendi. Bu güncelleme şu an için sadece iPhone'lara gelirken, bakın yeni neler var:

Artık sesli arama yaparken ses kalitesini belirleyebileceksiniz. Ses kalitesini düşürerek kota kullanımını azaltabilir, yüksek internet faturalarından kurtulabilirsiniz.

Whatsapp'ta yedekleme yaparken artık mesaj ve fotoğrafların yanında video görüntüleri de yedeklenebilecek.

Güncelleme ile Apple Maps üzerinden harita paylaşımı yaparken büyük harita parçacıkları kullanılıyor.

Özel bildirim ayarı sayesinde artık kişiye özel bildirim sesi ayarlayabiliyorsunuz. Yani Ali mesaj yazdığında gelen ses farklı, Veli yazdığında farklı bir ses alabilirsiniz.

Sohbet geçmişine giderken artık mesajlar otomatik olarak yüklenecek.

46 MB'lık bir alan kaplayan yeni güncelleme şu an için sadece iPhone'lardan indirilebiliyor.